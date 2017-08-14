В Астане готовятся к отопительному сезону

Общая готовность энергоисточников составляет 67%, в том числе ТЭЦ-1 – 66%, ТЭЦ-2 – 62%, районные котельные – 73%.

Подача теплоснабжения в жилые дома, социально-культурные объекты, а также объекты водоснабжения и водоотведения к предстоящему сезону будет обеспечена согласно графику , сообщает официальный , сообщает официальный сайт столицы





Об этом в акимате на совещании под председательством главы города Асета Исекешева сообщили акимы трех районов, руководители энергообъектов столицы и городских ведомств.





Акимы районов рассказали о текущей обстановке на подведомственных территориях и подготовке многоквартирного жилого фонда города к осенне-зимнему периоду 2017–2018 годов.





О работе по подготовке к отопительному сезону энергоисточников, сетей тепло- и электроснабжения доложили руководители столичных энергообъектов, в числе которых АО «Астана-Энергия», АО «Астана-Теплотранзит», АО «Астана-РЭК», ТОО «Астана қалалық жарық», ГКП «Астана су арнасы», Департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по городу Астане.





По данным АО «Астана Теплотранзит», на сегодняшний день общая протяженность обслуживаемых тепловых сетей по трассе составляет 696,65 км. Предприятием проведен ряд работ, таких как гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность (опрессовка), капитальный ремонт распределительных тепловых сетей общей протяженностью 1230 погонных метров, восстановление теплоизоляции по программе «Энергосбережение» общей площадью 2572 кв. метра.





Из 52 тепломагистралей проведены испытания на 48, что составляет 92% от общего количества. Оставшиеся 4 тепломагистрали планируется испытать до 29 сентября.





Общая готовность энергоисточников составляет 67%, в том числе ТЭЦ-1 – 66%, ТЭЦ-2 – 62%, районные котельные – 73%.





Запас угля на ТЭЦ-1 составляет 36 766 тонн (101%, или 20,3 дня от 20-суточного запаса 36 140 тонн), мазута – 4122 тонны (резерв – 5819 тонн); на ТЭЦ-2 – запас угля 313 263 тонны (162%, или 33 дня от 20-суточного запаса 185 420 тонн), мазута – 1513 тонн.





Готовность электрических сетей составляет 37,1%, тепловых сетей – 72,5%, сетей водоснабжения – 63,5%, сетей водоотведения – 45%.





На сегодня из 2567 социальных объектов Астаны, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, к отопительному сезону готовы 2334 объекта, что составляет 91%, в том числе:





жилой фонд – из 2360 объектов готово 2132, или 90%;





объекты здравоохранения – из 35 объектов готовы 35, или 100%;





объекты образования – из 159 объектов готовы 155, или 97%;





объекты культуры – из 13 объектов готовы 12, или 92%.





Инвестиционной программой на 2017 год предусмотрена реконструкция магистральных и распределительных сетей в количестве 8 объектов.





Отметим, что аким Астаны ежемесячно проводит совещания по вопросам готовности к отопительному сезону. Первые заседания были проведены в июне и июле текущего года.



