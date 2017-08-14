Музыкант Александр Градский тяжело болен. К ожирению, диабету и дряхлости недавно добавился перелом ноги. Но все равно 67-летний артист не отказался от участия в съемках нового сезона суперпроекта "Голос"





Чтобы Градский беспрепятственно занял кресло члена жюри, в студии установили специальный пандус, благодаря которому он и поднялся на площадку. Помощники помогли мэтру занять место в кресле. И лишь после этого режиссер дал команду "Мотор!" Певец считает, что сломанная нога не помешает съемочному процессу. И с интересом включился в слепые прослушивания. "Я безумно устал от "Голоса"! Особенно от того, что меня стали узнавать на улицах, подходить, просить сделать селфи или дать автограф. А "Голос", думаю, уже устал от меня. Вообще, перед тем как туда пойти, думал месяца два. Но потом понял, что затея классная", – уверял музыкант накануне съемок.





Напомним, что Градский вместе с Пелагеей, Биланом и Агутиным будут судить участников шестого сезона "Голоса". Об этом вечером 13 августа сообщил директор музыкальной редакции Первого канала Юрий Аксюта. Как говорят, Градскому участие в прежних "сериях" обеспечило безбедное существование на несколько лет вперед. Только за один сезон он получил два миллиона долларов. Пелагея, Билан и Агутин, если верить слухам, зарабатывают на проекте по миллиону долларов. А ведущий "Голоса" Дмитрий Нагиев – около двух миллионов.



