Боевики из Таджикистана, готовившие теракты в Москве хотели использовать "Мать Сатаны"
14 августа 2017, 22:13
Преступная группа планировала устроить в Москве серию терактов с использованием мощных бомб.
Лефортовский суд Москвы арестовал трех подозреваемых в подготовке терактов. Как сообщает ТАСС, Сиевуши Давронзода, Сулаймон Бурхонов и Давлатер Ходжиев заключены под стражу до 11 октября.
Давронзода и Бурхонов признали вину, Ходжиев — нет.
Все трое являются гражданами Таджикистана, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на оглашенные в суде материалы. Информации о том, арестован ли четвертый подозреваемый, пока нет. Также можно сделать вывод, что им является гражданин России, поскольку ранее в ФСБ заявляли о задержании группы, в состав которой входили россиянин и трое граждан стран Центральной Азии.
По данным спецслужбы, преступная группа планировала устроить в Москве серию терактов с использованием мощных бомб. В ее составе были двое террористов-смертников, специалист по изготовлению взрывных устройств и курировавший их деятельность эмиссар «Исламского государства» (организация запрещена в России и в Казахстане).
На опубликованной ФСБ видеосъемке оперативник проводит экспресс-анализ взрывчатых веществ, изъятых у задержанных. «Мы взяли пробы. По пробам это триперекись ацетона, очень опасное инициирующее взрывчатое вещество», — пояснил он. Данное вещество в среде террористов прозвали «матерью Сатаны».
Фото: cdn.tvc.ru
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