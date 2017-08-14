В Астане с 15 августа будет частично перекрыто движение по улице Торайгырова
14 августа 2017, 22:24
Информация автолюбителям, чтобы избежать заторов на дорогах.
В связи с проведением работ по реконструкции тепломагистрали по улице Торайгырова на участке от улицы Джангильдина до улицы Сейфуллина с 15 августа по 25 августа движение транспортных средств будет ограничено полностью, сообщает официальный сайт столицы.
Власти столицы рекомендуют жителям и гостям города заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах.
Фото: motor.kz
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