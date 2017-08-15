Жители Кокшетау стали жертвами мошенников
15 августа 2017, 00:14
Сумма ущерба составила более 700 тысяч тенге.
Два торговых представителя в Кокшетау попались на старый прием мошенников, сообщает Sputnik Казахстана со ссылкой на пресс-служба департамента внутренних дел.
В УВД Кокшетау 8 августа обратились два горожанина, о том, что они пострадали от рук мошенников. В общей сложности потерпевшие оценили сумму ущерба более 700 тысяч тенге.
Злоумышленники следили за торговыми представителями, и, убедившись, что у них есть наличность разыгрывали целый спектакль. Возле магазина на пути ничего не подозревающей жертвы злоумышленники подбрасывали целлофановый пакет с деньгами. Как только он подбирал его, к нему подходил один из соучастников преступления и предлагал их поделить.
Но, как только "нашедший" пакет соглашался, тут же появлялся подельник, который представлялся хозяином брошенных денег. Подняв шум, он требовал показать содержимое барсеток. Мошенник забирал у них деньги якобы сверить с утерянными номерами дензнаков. Воспользовавшись суматохой, он присваивал все деньги.
Полиция по камерам видеонаблюдения вычислила двоих подозреваемых. Одного из них, 51-летнего уроженца Карагандинской области, ранее судимого, задержали в столице.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 190 части 1 УК РК (Мошенничество). Ведется розыск второго подозреваемого.
Фото: sputniknews.kz
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