Жители Кокшетау стали жертвами мошенников

В УВД Кокшетау 8 августа обратились два горожанина, о том, что они пострадали от рук мошенников. В общей сложности потерпевшие оценили сумму ущерба более 700 тысяч тенге.

Злоумышленники следили за торговыми представителями, и, убедившись, что у них есть наличность разыгрывали целый спектакль. Возле магазина на пути ничего не подозревающей жертвы злоумышленники подбрасывали целлофановый пакет с деньгами. Как только он подбирал его, к нему подходил один из соучастников преступления и предлагал их поделить.





Но, как только "нашедший" пакет соглашался, тут же появлялся подельник, который представлялся хозяином брошенных денег. Подняв шум, он требовал показать содержимое барсеток. Мошенник забирал у них деньги якобы сверить с утерянными номерами дензнаков. Воспользовавшись суматохой, он присваивал все деньги.





Полиция по камерам видеонаблюдения вычислила двоих подозреваемых. Одного из них, 51-летнего уроженца Карагандинской области, ранее судимого, задержали в столице.





Фото: sputniknews.kz







