Серена Уильямс стала самой богатой спортсменкой мира
15 августа 2017, 00:22
35-летняя спортсменка заработала 27 миллионов долларов.
Американка Серена Уильямс второй год подряд признана самой богатой спортсменкой мира. Об этом сообщается на сайте издания Forbes, составившего рейтинг, передает Lenta.ru
За 2017 год 35-летняя спортсменка заработала 27 миллионов долларов. Эта сумма включает призовые за победы на турнирах и доходы от участия в рекламных кампаниях и мероприятиях.
Второе место заняла еще одна теннисистка — немка Ангелик Кербер (12,6 миллиона), третьей стала американская автогонщица Даника Патрик (12,2), четвертой — боец смешанного стиля из США Ронда Роузи (11). Пятерку самых богатых спортсменок замкнула старшая сестра Серены Уильямс — Винус (10,5 миллиона).
Российская теннисистка Мария Шарапова не вошла в десятку богатейших спортсменок, место в которой традиционно занимала с 2005 года.
19 апреля Уильямс-младшая объявила о беременности. В настоящий момент теннисистка не принимает участия в турнирах. В 2018 году она планирует вернуться на корт.
Фото: woman.ua
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com