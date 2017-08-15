Серена Уильямс стала самой богатой спортсменкой мира

Американка Серена Уильямс второй год подряд признана самой богатой спортсменкой мира. Об этом сообщается на сайте издания Forbes, составившего рейтинг , передает , передает Lenta.ru





За 2017 год 35-летняя спортсменка заработала 27 миллионов долларов. Эта сумма включает призовые за победы на турнирах и доходы от участия в рекламных кампаниях и мероприятиях.





Второе место заняла еще одна теннисистка — немка Ангелик Кербер (12,6 миллиона), третьей стала американская автогонщица Даника Патрик (12,2), четвертой — боец смешанного стиля из США Ронда Роузи (11). Пятерку самых богатых спортсменок замкнула старшая сестра Серены Уильямс — Винус (10,5 миллиона).





Российская теннисистка Мария Шарапова не вошла в десятку богатейших спортсменок, место в которой традиционно занимала с 2005 года.





19 апреля Уильямс-младшая объявила о беременности. В настоящий момент теннисистка не принимает участия в турнирах. В 2018 году она планирует вернуться на корт.



