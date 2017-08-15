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Пакистанская девочка в пять лет имеет 54 размер ноги

15 августа 2017, 00:35

Храбрая пятилетняя пакистанка хочет надеть нормальную обувь и танцевать. Сейчас у пятилетней девочки 54-й размер обуви.

В Австралии к операции, которая должна изменить всю ее жизнь, готовят пятилетнюю девочку с 54-м размером ноги. Маклышка по имени Энжел родилась в Пакистане, жила в трущобах и недоедала, но недавно с родителями эмигрировала на этот южный континент, передает Дни.ru

Здесь девочкау заметили врачи, которые и констатировали у малышки редчайшую болезнь. Она сокращенно называется CLOVES и является врожденной. Всего в мире зафиксировано не более двухсот случаев этого недуга.

"Она не дожила бы до совершеннолетия...нет, я так не думаю", – сказал один из врачей, впервые увидев состояние Энжел. Ранее пакистанские врачи и вовсе отказались помогать девочке, считая, что облегчить участь пятилетней Энжел невозможно.

Теперь профессор педиатрической пластической и реконструктивной хирургии доктор Тони Пеннингтон готовится исправить ноги девочки. Вероятнее всего для начала Энжел предстоит двойная ампутация. Пока же девочка едва-едва поднимает тяжелые ступни и ходит переваливаясь с ноги на ногу. Зная о предстоящей операции, Энжел все равно счастлива. Девочка давно мечтала избавиться от мучивших ее с рождения огромных ступней. Теперь ее желание сбудется, сообщает Daily Mail.

Фото: dni.ru

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