Пакистанская девочка в пять лет имеет 54 размер ноги

В Австралии к операции, которая должна изменить всю ее жизнь, готовят пятилетнюю девочку с 54-м размером ноги. Маклышка по имени Энжел родилась в Пакистане, жила в трущобах и недоедала, но недавно с родителями эмигрировала на этот южный континент





Здесь девочкау заметили врачи, которые и констатировали у малышки редчайшую болезнь. Она сокращенно называется CLOVES и является врожденной. Всего в мире зафиксировано не более двухсот случаев этого недуга.





"Она не дожила бы до совершеннолетия...нет, я так не думаю", – сказал один из врачей, впервые увидев состояние Энжел. Ранее пакистанские врачи и вовсе отказались помогать девочке, считая, что облегчить участь пятилетней Энжел невозможно.





Теперь профессор педиатрической пластической и реконструктивной хирургии доктор Тони Пеннингтон готовится исправить ноги девочки. Вероятнее всего для начала Энжел предстоит двойная ампутация. Пока же девочка едва-едва поднимает тяжелые ступни и ходит переваливаясь с ноги на ногу. Зная о предстоящей операции, Энжел все равно счастлива. Девочка давно мечтала избавиться от мучивших ее с рождения огромных ступней. Теперь ее желание сбудется, сообщает Daily Mail.



