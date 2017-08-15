В минувшие выходные на водоемах Алматинской области спасены 5 человек
15 августа 2017, 00:57
Только на Алаколе в опасной ситуации оказались 4 человека.
Службой ЧС Алматинской области в минувшие выходные на крупных водоемах региона спасены 5 человек. Несмотря на непогоду и шквалистый ветер, желающих насладиться купанием оказалось много. В итоге только на Алаколе в опасной ситуации оказались 4 человека, сообщает 24.kz
Это кадры спасения людей, снятые очевидцами. Начинающийся шторм настиг отдыхающих далеко от берега, сотрудники спасательной станции вовремя пришли на помощь. Также в этот день спасен из воды один ребенок в Талдыкоргане. В этом купальном сезоне в регионе зарегистрировано 125 чрезвычайных ситуаций на воде. Удалось спасти 140 человек. Жертвами печальной статистики стали 54 человека, в числе утонувших - 16 детей.
Сайлаубек Чарапиев, руководитель оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области: - Проводится разъяснительная работа, профилактические меры по предупреждению несчастных случаев на воде, в частности, чтобы родители не оставляли детей без присмотра, в ходе акции распространяется агитационные материалы.
Фото: 24.kz
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