Три енота покорили пользователей YouTube
15 августа 2017, 01:08
Милые животные.
В США три енота устроили потасовку из-за велосипеда. Забавное видео опубликовало издание Daily Mail, сообщает Дни.ru
Кто вышел победителем из схватки, остается неизвестно. Ролик за считанные часы набрал тысячи просмотров и комментариев от восторженных пользователей.
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