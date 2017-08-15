Головкина включили в ТОП-5 боксеров с самым крепким подбородком
15 августа 2017, 01:15
Головкин (37-0, 33 КО) расположился на четвертой позиции рейтинга.
Журналист Boxingscene.com Стивен Эдвардс в своей постоянной рубрике Daily Bread Mailbag назвал фамилии боксеров, начиная с 2000 года, которые, по его мнению, могут похвастаться крепким подбородком, сообщает Sports.kz.
Тройка самых «непробиваемых» бойцов выглядит так: Глен Джонсон (54-21-2, 37 КО), Джеймс Тони (77-10-3, 47 КО) и Руслан Проводников (25-5, 18 КО).
Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) расположился на четвертой позиции.
Полностью ТОП-10 рейтинга Эдвардса выглядит так:
1. Глен Джонсон (54-21-2, 37 КО)
2. Джеймс Тони (77-10-3, 47 КО)
3. Руслан Проводников (25-5, 18 КО)
4. Геннадий Головкин (37-0, 33 КО)
5. Давид Туа (52-5-2, 43 КО)
6. Карл Фроч (33-2, 24 КО)
7. Антонио Маргарито (40-8, 27 КО)
8. Джошуа Клотти (39-5, 22 КО)
9. Брэндон Риос (34-3-1, 25 КО)
10. Дэнни Гарсия (33-1, 19 КО).
Фото: xsport.ua
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