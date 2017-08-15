В Йемене эпидемия холеры охватила уже 500 тыс. человек

С апреля, когда началась эпидемия, скончались 2 тыс. заболевших.

В Йемене колоссальными темпами растет заболеваемость холерой, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) , передает , передает Росбалт





«Эпидемия холеры в Йемене сейчас крупнейшая в мире, и она быстро разрастается из-за ухудшающейся санитарно-гигиенической ситуации и перебоям с водоснабжением в стране», — отметили в ВОЗ.





Число заболевших там оценили в 500 тыс. человек.





С апреля, когда началась эпидемия, скончались 2 тыс. заболевших.





В стране идет гражданская война, система здравоохранения не функционирует. Жители страдают от отсутствия чистой воды. В крупных городах больше не вывозится мусор



