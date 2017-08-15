Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Йемене эпидемия холеры охватила уже 500 тыс. человек

15 августа 2017, 01:27

С апреля, когда началась эпидемия, скончались 2 тыс. заболевших.

В Йемене колоссальными темпами растет заболеваемость холерой, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Росбалт.

«Эпидемия холеры в Йемене сейчас крупнейшая в мире, и она быстро разрастается из-за ухудшающейся санитарно-гигиенической ситуации и перебоям с водоснабжением в стране», — отметили в ВОЗ.

Число заболевших там оценили в 500 тыс. человек.

С апреля, когда началась эпидемия, скончались 2 тыс. заболевших.

В стране идет гражданская война, система здравоохранения не функционирует. Жители страдают от отсутствия чистой воды. В крупных городах больше не вывозится мусор

Фото: ГолосИслама.RU

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...