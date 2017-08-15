В Йемене эпидемия холеры охватила уже 500 тыс. человек
15 августа 2017, 01:27
С апреля, когда началась эпидемия, скончались 2 тыс. заболевших.
В Йемене колоссальными темпами растет заболеваемость холерой, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Росбалт.
«Эпидемия холеры в Йемене сейчас крупнейшая в мире, и она быстро разрастается из-за ухудшающейся санитарно-гигиенической ситуации и перебоям с водоснабжением в стране», — отметили в ВОЗ.
Число заболевших там оценили в 500 тыс. человек.
С апреля, когда началась эпидемия, скончались 2 тыс. заболевших.
В стране идет гражданская война, система здравоохранения не функционирует. Жители страдают от отсутствия чистой воды. В крупных городах больше не вывозится мусор
Фото: ГолосИслама.RU
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