Девушка-каскадер погибла на съемках второй части «Дэдпула»
15 августа 2017, 02:00
Во время съемок девушка ехала на мотоцикле.
Водитель-каскадер погибла в Ванкувере при съемках фильма «Дэдпул-2», сообщает Газета.ru со ссылкой на Associated Press.
Сообщается, что во время съемок девушка ехала на мотоцикле и погибла в результате аварии.
Ранее стало известно, что Том Круз получил травму на съемках шестой части фильма «Миссия невыполнима».
Фото: PlayGround
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