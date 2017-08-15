Девушка-каскадер погибла на съемках второй части «Дэдпула»

Во время съемок девушка ехала на мотоцикле.

Водитель-каскадер погибла в Ванкувере при съемках фильма «Дэдпул-2» , сообщает , сообщает Газета.ru со ссылкой на Associated Press.





Сообщается, что во время съемок девушка ехала на мотоцикле и погибла в результате аварии.





Ранее стало известно, что Том Круз получил травму на съемках шестой части фильма «Миссия невыполнима».



