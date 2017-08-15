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Девушка-каскадер погибла на съемках второй части «Дэдпула»

15 августа 2017, 02:00

Во время съемок девушка ехала на мотоцикле.

Водитель-каскадер погибла в Ванкувере при съемках фильма «Дэдпул-2», сообщает Газета.ru со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что во время съемок девушка ехала на мотоцикле и погибла в результате аварии.

Ранее стало известно, что Том Круз получил травму на съемках шестой части фильма «Миссия невыполнима».

Фото: PlayGround

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