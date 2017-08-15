Налоговый кодекс будет направлен на защиту добросовестного налогоплательщика – Даленов

С принятием Налогового кодекса налогоплательщики будут четко знать, что делать, чтобы их меньше проверяли.

Первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов в ходе конференции, посвященной проекту Налогового кодекса, рассказал о преимуществах документа, сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК.

«Индустриализация и экономический рост» является важным направлением Плана Нации. Половина «100 конкретных шагов» приходится на данное направление. За Министерством нацэкономики закреплены 4 хороших шага. 3 касаются налоговой и таможенной политики и 1 -антимонопольной работы. По налогово-бюджетной сфере предусмотрено три шага: оптимизация налоговых и таможенных политик и процедур, совершенствование механизмов взимания косвенных налогов и оптимизация действующих налоговых режимов», - сообщил вице-министр.

Он отметил, что в рамках шага 37 «Оптимизация налоговых и таможенных политик и процедур» разработаны проекты Налогового и Таможенного кодексов.

«Сегодня, кто хочет открыть своё дело, не должен путаться, как платить налоги. Это должно делаться легко и просто. Поэтому мы планируем изменить идеологию, внедрить стимулирование и упростить администрирование. Идеология будет направлена на защиту интересов добросовестного налогоплательщика. Все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщиков. Такой принцип позволит справедливо рассматривать налоговые споры. Предлагается не применять штрафы и пени, если налогоплательщик действовал в соответствии с разъяснением налогового органа, и по которому впоследствии изменилась позиция», - сообщил Даленов.

По его словам, в части модернизации льгот предлагается повысить их эффективность путем точечных изменений. Это касается раздельного учета доходов в СЭЗах, имущественным налогам, социальному налогу и по режиму экстерриториальности. Отменяются сбор с аукционов и плата за пользование судоходными водными путями.

«Администрирование не должно строиться на ошибках. Нужно помогать платить налоги. Часть проверок нужно отдавать в аутсорсинг, пусть бизнес проверяет бизнес. Оставшиеся налоговые проверки станут трёхвекторными. Добросовестную часть не нужно проверять. Среднюю часть - проверять лишь выборочно и помогать платить налоги. А «красная» зона должна подвергаться контролю. Нужно установить чёткие правила, кто куда относится. И бизнесмен будет стремиться быть в «зеленой» зоне. Сдаёт электронные фактуры, платит налоги не ниже отраслевой нагрузки, прозрачен в своей деятельности - добро пожаловать в «зеленую» зону», - сказал Даленов.

Он также сообщил, что ключевой новеллой проекта Таможенного кодекса стал новый подход к таможенному регулированию. В частности, устанавливается приоритет электроники перед бумагой. Теперь участники ВЭД дистанционно смогут подать декларацию через информационную систему таможенных органов без необходимости прикладывать подтверждающие документы.

«С принятием Налогового кодекса упростятся налоговые проверки. Налогоплательщики будут чётко знать, что делать, чтобы их меньше проверяли. Для малого и среднего бизнеса сократится срок исковой давности с 5 до 3 лет. Изменится идеология администрирования, будет внедрён принцип презумпции невиновности налогоплательщика, что позволит по-другому рассматривать налоговые споры», - заключил вице-министр.