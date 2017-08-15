В пригороде Парижа автомобиль протаранил пиццерию, один человек погиб

Погибшему ребенку, по информации разных СМИ, восемь или тринадцать лет. По информации французских СМИ, которые ссылаются на МВД страны, четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии, еще восемь получили более легкие травмы. Водитель задержан.





Инцидент произошел в коммуне Сет-Сор. ​Французский телеканал BFMTV сообщил, что водитель BMW въехал в здание пиццерии намеренно. Отмечается, что на месте инцидента не было обнаружено никаких следов торможения.





При этом в местной прокуратуре заявили, что, хотя находившийся за рулем автомобиля мужчина действовал осознанно, инцидент "априори не имеет ничего общего с терроризмом". Как сообщил агентству Франс Пресс источник в местной прокуратуре, водитель в воскресенье уже совершил неудачную попытку покончить с собой, а в понедельник решился на новую попытку суицида.



