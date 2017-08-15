В пригороде Парижа автомобиль протаранил пиццерию, один человек погиб
15 августа 2017, 06:16
Водитель задержан.
Автомобиль BMW врезался в пиццерию в департаменте Сена и Марна в столичном регионе Франции, в результате погибла девочка, двенадцать человек получили ранения, передает РИА Новости.
Погибшему ребенку, по информации разных СМИ, восемь или тринадцать лет. По информации французских СМИ, которые ссылаются на МВД страны, четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии, еще восемь получили более легкие травмы. Водитель задержан.
Инцидент произошел в коммуне Сет-Сор. Французский телеканал BFMTV сообщил, что водитель BMW въехал в здание пиццерии намеренно. Отмечается, что на месте инцидента не было обнаружено никаких следов торможения.
При этом в местной прокуратуре заявили, что, хотя находившийся за рулем автомобиля мужчина действовал осознанно, инцидент "априори не имеет ничего общего с терроризмом". Как сообщил агентству Франс Пресс источник в местной прокуратуре, водитель в воскресенье уже совершил неудачную попытку покончить с собой, а в понедельник решился на новую попытку суицида.
Пользователи социальных сетей, ставшие очевидцами инцидента, выкладывают в интернет фотографии, на которых видно, что серебристая BMW полностью оказалась внутри пиццерии Cesena.
1 Dead, 8 Injured As Car Rams Into Pizzeria In Paris; Driver Arrested: https://t.co/iKY6u6eNP6— Ascension Guide (@Ascension_Guide) 14 августа 2017 г.
Фото: AFP 2017
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