В Уральске муж и жена погибли в ДТП с разницей в полгода

В центре Уральска в ДТП погибла 35-летняя женщина, сообщает " Мой ГОРОД ".





Трагедия произошла в ночь на 14 августа. На пересечении улиц Досмухамедова и проспекта Достык столкнулись "Лада Гранта" и мотоцикл. По словам водителя "Лады", он ехал в сторону железнодорожного вокзала по проспекту Достык.





"Я стоял на светофоре на запрещающий красный сигнал. В этот момент на большой скорости сзади в машину врезался мотоцикл", - заявил водитель.





В момент аварии на мотоцикле была 35-летняя Елена Рожкова, которая от полученных травм скончалась на месте ДТП. Мотоциклист был госпитализирован с политравмами в тяжелом состоянии. Как сообщает портал, в марте этого года мужа теперь уже погибшей Елены сбили насмерть на пешеходном переходе в районе завода "Омега".





4 апреля она обратилась в редакцию портала. Тогда она искала свидетелей ДТП.





"Мой муж возвращался из гостей и переходил дорогу не по пешеходному переходу. Со слов свидетелей, его сначала сбила "десятка", а потом подхватила "Приора" и протащила несколько метров. Он умер на месте, - рассказала женщина. - В ту ночь я проснулась в три часа и поехала к друзьям за мужем. Но они мне сказали, что муж ушел домой. Тогда таксист, который меня вез, рассказал, что на "Омеге" сбили какого-то мужчину и предложил проехать посмотреть. Приехав туда, я увидела своего супруга, лежащего на дороге.





Как рассказал подруга погибшей, она до сих пор не можем поверить в случившееся. Трое сыновей - 14, 8 и 6 лет остались на попечении бабушки.



