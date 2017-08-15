В Кыргызстане появилась своя Анджелина Джоли
15 августа 2017, 06:58
Алия родилась в 1985 году в городе Ош, является рукодельницей.
В кыргызском городе Ош живет девушка, очень похожая на актрису Голливуда Анджелину Джоли, сообщает Turmush.
Жительница города Ош Алия Алиева рассказывает, что часто встречает людей, которые говорят ей о том, что она похожа на голливудскую актрису.
«Друзья всегда шутят, что я похожа на нее. Но я не особо удивлена этим сходством. Наверное в мире есть люди, которые имеют схожие черты лица», - сказала она.
Алия родилась в 1985 году в городе Ош, является рукодельницей.
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