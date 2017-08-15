В Берлине мужчина помочился на мемориал павшим советским воинам

41-летний мужчина осквернил мемориал павшим советским воинам в парке Большой Тиргартен, расположенном в Берлине. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает Лента.ру





Как отмечается, инцидент произошел в понедельник в 12:30 по берлинскому времени (16:30 аст). Мужчина помочился на монумент, а затем плюнул на него. Прибывшие на место полицейские задержали нарушителя общественного порядка, выкрикивавшего лозунги в поддержку нацизма.





Указывается также, что во время задержания он выкрикивал антироссийские лозунги. После установления личности мужчина был отпущен, отныне ему запрещено появляться в районе мемориала.





По факту инцидента полицией города было возбуждено уголовное дело. 41-летнему мужчине грозит денежный штраф и тюремное заключение на срок до двух лет.

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