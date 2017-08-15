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В Берлине мужчина помочился на мемориал павшим советским воинам

15 августа 2017, 07:46

Прибывшие на место полицейские задержали нарушителя общественного порядка, выкрикивавшего лозунги в поддержку нацизма.

41-летний мужчина осквернил мемориал павшим советским воинам в парке Большой Тиргартен, расположенном в Берлине. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает Лента.ру.

Как отмечается, инцидент произошел в понедельник в 12:30 по берлинскому времени (16:30 аст). Мужчина помочился на монумент, а затем плюнул на него. Прибывшие на место полицейские задержали нарушителя общественного порядка, выкрикивавшего лозунги в поддержку нацизма.

Указывается также, что во время задержания он выкрикивал антироссийские лозунги. После установления личности мужчина был отпущен, отныне ему запрещено появляться в районе мемориала.

По факту инцидента полицией города было возбуждено уголовное дело. 41-летнему мужчине грозит денежный штраф и тюремное заключение на срок до двух лет.

Накануне в Дрездене неизвестный избил пьяного американца, который продемонстрировал нацистское приветствие в центре города. В крови пострадавшего было обнаружено «экстремально высокое» содержание алкоголя. Его оппонента разыскивают, чтобы предъявить обвинение в нанесении легких телесных повреждений.

5 августа полиция Берлина задержала рядом с Рейхстагом двух зигующих китайских туристов. Мужчины фотографировали друг друга на мобильные телефоны. Их обвинили в использовании запрещенной символики и отпустили после выплаты залога в размере 500 евро за каждого.

Фото: Supfab76 / Wikipedia

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