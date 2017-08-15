Хамство молодоженов на Алаколе поразило отдыхающих
15 августа 2017, 08:01
А чтобы избежать правосудия, нарушители не поленились скрыть номерные знаки автомобиля.
Шокирующий случай произошел в минувшие выходные на побережье озера Алаколь, передает altaynews.kz.
Свадебный кортеж, минуя шлагбаум, проехал прямо по набережной, мимо потрясенных отдыхающих. Беспредел удалось запечатлеть на видео. Причем, молодоженов, казалось, совершенно не заботят ни правила безопасности окружающих, ни элементарные нормы приличия.
А чтобы избежать правосудия, нарушители не поленились скрыть номерные знаки автомобиля. Однако, в правилах дорожного движения за такие «понты» предусмотрен штраф в размере 15 МРП.
Помимо этого, счастливые влюбленные постарались «изгадить» и недавно благоустроенную набережную, вырезав на лавочках свои послания. Сейчас все видеозаписи переданы в правоохранительные органы.
— В данный момент по номерным знакам устанавливается личность владельцев автомобилей, — пояснил руководитель пресс-службы ДВД ВКО Бахытжан Торгаев. — Все материалы переданы местной полиции, на набережной усилен патруль. Нарушители правопорядка будут привлечены к административной ответственности.
Остается надеяться, что молодоженов ждет суровое наказание, которое отобьет у невежд всякое желание в будущем нарушать покой в местах общественного отдыха.
Фото: altaynews.kz
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