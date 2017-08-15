Хамство молодоженов на Алаколе поразило отдыхающих

А чтобы избежать правосудия, нарушители не поленились скрыть номерные знаки автомобиля. Однако, в правилах дорожного движения за такие «понты» предусмотрен штраф в размере 15 МРП.

Помимо этого, счастливые влюбленные постарались «изгадить» и недавно благоустроенную набережную, вырезав на лавочках свои послания. Сейчас все видеозаписи переданы в правоохранительные органы.





— В данный момент по номерным знакам устанавливается личность владельцев автомобилей, — пояснил руководитель пресс-службы ДВД ВКО Бахытжан Торгаев. — Все материалы переданы местной полиции, на набережной усилен патруль. Нарушители правопорядка будут привлечены к административной ответственности.





Остается надеяться, что молодоженов ждет суровое наказание, которое отобьет у невежд всякое желание в будущем нарушать покой в местах общественного отдыха.