Рэп-баттл Oxxxymiron и Гнойного набрал свыше 10 миллионов просмотров
15 августа 2017, 08:38
В социальных сетях состоявшееся мероприятие уже окрестили "баттлом года”.
Видеозапись баттла между рэперами Oxxxymiron и Гнойным, размещенную на YouTube-канале Versus Battle, посмотрели свыше десяти миллионов раз, сообщает РИА Новости.
"Поединок" Oxxxymiron – Гнойный прошел шестого августа в Санкт-Петербурге. Однако видеозапись баттла стала доступна лишь в ночь на понедельник. Зрители мероприятия больше недели молчали об исходе "битвы" – организаторы "дуэли" заявили это в качестве обязательного условия для желающих побывать на баттле.
В ходе баттла перед противоборствующими исполнителями стояла задача задеть и обидеть друг друга. Оппоненты вспоминали неприятные ситуации из жизни соперника, творческие поражения и биографические факты.
Виртуозность противоборствующих сторон оценивали пять судей, некоторые из которых совершенно не связаны с рэпом.
Закончился баттл победой Гнойного – 5:0. В социальных сетях состоявшееся мероприятие уже окрестили "баттлом года”.
Гнойный — он же Слава КПСС — и Oxxxymiron — выпускник Оксфорда Мирон Федоров — известные исполнители на российской рэп-сцене.
Фото: скриншот
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