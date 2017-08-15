Пентагон сообщил о гибели американских солдат в Ираке
15 августа 2017, 08:45
В результате инцидента пострадали еще пятеро американских военных.
В Ираке в результате ошибочного артиллерийского обстрела погибли два американских военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Роберт Мэннинг, сообщает Лента.ру.
Он отметил, что 13 августа артиллерийская установка войск коалиции вела огонь по минометным позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в Казахстане). В этот момент произошла «нештатная ситуация», детали которой Мэннинг раскрыть отказался. Также он указал, что в результате инцидента пострадали еще пятеро американских военных.
Террористическая группировка «Исламское государство» захватила часть территории Сирии и Ирака в 2014 году и провозгласила там халифат. С боевиками в этих странах борется коалиция во главе с США. Россия проводит воздушную операцию против исламистов в Сирии.
Фото: Reuters
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873060-2380bb672d506cf90242be9bd6394b2a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...