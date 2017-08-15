Противники Трампа организовали акцию протеста у Trump Tower в Нью-Йорке

Акция протеста была приурочена к первому официальному приезду Трампа в родной город после его инаугурации.

Протестующие в Нью-Йорке собрались у Trump Tower, чтобы выступить против президента США Дональда Трампа в связи со столкновениями в штате Вирджиния, в ходе которых пострадали более 30 человек. Об этом сообщает NBC News, передает Об этом сообщает NBC News, передает РБК





По данным издания, сотни протестующих собрались на Манхэттене возле Trump Tower в понедельник вечером, выкрикивая лозунги и держа таблички с перечеркнутыми свастиками и изображениями Конфедерации.





Издание подчеркивает, что акция протеста является частью продолжающейся реакции против президента Дональда Трампа за его «спокойный ответ» на столкновения в Шарлоттсвиле, в ходе которых погиб один человек, а ранения получили по меньшей мере 33 человека.





«У вас кровь на руках», — кричали протестующие, обвиняя президента в расизме. Акция протеста была приурочена к первому официальному приезду Трампа в родной город после его инаугурации.





Массовые столкновения ультраправых и их противников в Вирджинии начались в пятницу, 11 августа. ​Вечером пятницы в кампусе Университета Вирджинии прошло факельное шествие против переноса памятника генералу Роберту Эдварду Ли. Генерал Ли был главнокомандующим Конфедеративных Штатов Америки, которые в Гражданской войне выступали за сохранение рабства. Столкновения между ультраправыми и их противниками вспыхнули прямо во время шествия.





12 августа неизвестный на автомобиле въехал в толпу манифестантов. В результате инцидента погибла женщина. Трамп после этих событий заявил, что осуждает «насилие и ненависть» «со всех сторон», не выделив ни одну из групп-участниц конфликта. Он отметил, что это «должно прекратиться», чтобы люди смогли объединиться.





Позднее Белый дом дополнил слова Трампа о Шарлоттсвиле осуждением неонацистов. Слова Трампа вызвали критику как со стороны республиканцев, так и демократов. Президента призывали называть «зло по имени» и описывать события такими, «какими они являются», поэтому в заявлении Белого дома слова Трампа «расширили»: «Трамп <...> имел в виду «белых супремасистов (сторонников теории превосходства белой расы), ККК, неонацистов и все экстремистские группировки».



