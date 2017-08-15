В ВКО полицейские нашли домашнюю нарколабораторию по запаху

В поселке Первомайском Шемонаихинского района полицейские нашли домашнюю нарколабораторию по запаху, говорится в материалах районного суда. Об этом сообщает корреспондент Об этом сообщает корреспондент YK-news.kz





Полицейские проводили оперативно-профилактическое мероприятие — искали наркоманов и наркоторговцев. Проходя мимо дома одного сельчанина, сотрудники полиции учуяли специфический запах. Пришлось заглянуть на огонек. И как раз вовремя — мужчина только-только сварил смесь из пищевого мака и растворителя.





Наркотик мужчина изготавливал для личного пользования.





Наркозависимого сельчанина приговорили к 200 часам общественных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.





Михаил Потапов