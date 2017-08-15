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В ВКО полицейские нашли домашнюю нарколабораторию по запаху

15 августа 2017, 09:11

Наркозависимого сельчанина приговорили к 200 часам общественных работ.

В поселке Первомайском Шемонаихинского района полицейские нашли домашнюю нарколабораторию по запаху, говорится в материалах районного суда. Об этом сообщает корреспондент YK-news.kz.

Полицейские проводили оперативно-профилактическое мероприятие — искали наркоманов и наркоторговцев. Проходя мимо дома одного сельчанина, сотрудники полиции учуяли специфический запах. Пришлось заглянуть на огонек. И как раз вовремя — мужчина только-только сварил смесь из пищевого мака и растворителя.

Наркотик мужчина изготавливал для личного пользования.

Наркозависимого сельчанина приговорили к 200 часам общественных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.

Михаил Потапов
Фото с сайта arnapress.kz

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