В ВКО полицейские нашли домашнюю нарколабораторию по запаху
15 августа 2017, 09:11
Наркозависимого сельчанина приговорили к 200 часам общественных работ.
В поселке Первомайском Шемонаихинского района полицейские нашли домашнюю нарколабораторию по запаху, говорится в материалах районного суда. Об этом сообщает корреспондент YK-news.kz.
Полицейские проводили оперативно-профилактическое мероприятие — искали наркоманов и наркоторговцев. Проходя мимо дома одного сельчанина, сотрудники полиции учуяли специфический запах. Пришлось заглянуть на огонек. И как раз вовремя — мужчина только-только сварил смесь из пищевого мака и растворителя.
Наркотик мужчина изготавливал для личного пользования.
Наркозависимого сельчанина приговорили к 200 часам общественных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.
Михаил Потапов
Фото с сайта arnapress.kz
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