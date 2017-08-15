Прожившие 65 лет вместе супруги умерли в один день, держась за руки
15 августа 2017, 09:14
Чета Эльдерхост ушла из жизни в окружении близких в своём родном городе — Дидаме.
91-летние Ник и Трис Эльдерхост, которые прожили в браке 65 лет, одновременно ушли из жизни в результате двойной эвтаназии, сообщает Life со ссылкой на The Daily Telegraph. Супружеская пара умерла в окружении родных в городе Дидам.
- Они крепко поцеловались и отошли в мир иной, уверенно держась за руки. Согласно их собственному желанию, - рассказала дочь четы Эльдерхост.
По информации издания, за последние пять лет у обоих супругов ухудшилось здоровье. В 2012 году у пенсионера случился инсульт, в результате чего он с трудом передвигался, а его жена стала терять память. По словам второй дочери пары, мать признали вменяемой, однако в случае кончины супруга она могла всецело потерять способность ориентироваться и попасть в дом престарелых.
Эвтаназия была впервые легализована именно в Нидерландах в 2002 году. Она была разрешена для пациентов, у которых были диагностированы неизлечимые болезни, а также для испытывающих тяжкие физические страдания.
Фото: The Telegraph.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873064-5c085f291eb0660336e88a48b342ccef
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...