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Прожившие 65 лет вместе супруги умерли в один день, держась за руки

15 августа 2017, 09:14

Чета Эльдерхост ушла из жизни в окружении близких в своём родном городе — Дидаме.

91-летние Ник и Трис Эльдерхост, которые прожили в браке 65 лет, одновременно ушли из жизни в результате двойной эвтаназии, сообщает Life со ссылкой на The Daily Telegraph. Супружеская пара умерла в окружении родных в городе Дидам.

- Они крепко поцеловались и отошли в мир иной, уверенно держась за руки. Согласно их собственному желанию, - рассказала дочь четы Эльдерхост.

По информации издания, за последние пять лет у обоих супругов ухудшилось здоровье. В 2012 году у пенсионера случился инсульт, в результате чего он с трудом передвигался, а его жена стала терять память. По словам второй дочери пары, мать признали вменяемой, однако в случае кончины супруга она могла всецело потерять способность ориентироваться и попасть в дом престарелых.

Эвтаназия была впервые легализована именно в Нидерландах в 2002 году. Она была разрешена для пациентов, у которых были диагностированы неизлечимые болезни, а также для испытывающих тяжкие физические страдания.

Фото: The Telegraph.

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