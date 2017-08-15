Подозреваемых в нападении на казахстанских дальнобойщиков задержали в Москве
15 августа 2017, 09:18
Под угрозой пистолета злоумышленники похитили у потерпевших 74 тыс. руб. и 29 тыс. тенге, а затем скрылись.
Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на дальнобойщиков на востоке Москвы, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Как рассказал собеседник агентства, в апреле текущего года в полицию обратился 43-летний житель Казахстана, работающий водителем-дальнобойщиком. Мужчина заявил, что в Москве на ул. Пермская четверо неизвестных на автомобиле Volkswagen подъехали к большегрузу Volvo, в котором находились он и его напарник. Под угрозой пистолета злоумышленники похитили у потерпевших 74 тыс. руб. и 29 тыс. тенге, а затем скрылись.
"В воскресенье, 13 августа, сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов СОБРа в Щербинке и на ул. Нежинская задержали двоих подозреваемых: 57-летнего уроженца Азербайджана и 28-летнего уроженца Армении, разыскиваемого полицией республики за незаконный оборот наркотиков", - сказал источник.
Против подозреваемых возбудили уголовное дело о разбое, полиция устанавливает соучастников нападения.
Фото: youtube.com.
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