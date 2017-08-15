Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Подозреваемых в нападении на казахстанских дальнобойщиков задержали в Москве

15 августа 2017, 09:18

Под угрозой пистолета злоумышленники похитили у потерпевших 74 тыс. руб. и 29 тыс. тенге, а затем скрылись.

Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на дальнобойщиков на востоке Москвы, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Как рассказал собеседник агентства, в апреле текущего года в полицию обратился 43-летний житель Казахстана, работающий водителем-дальнобойщиком. Мужчина заявил, что в Москве на ул. Пермская четверо неизвестных на автомобиле Volkswagen подъехали к большегрузу Volvo, в котором находились он и его напарник. Под угрозой пистолета злоумышленники похитили у потерпевших 74 тыс. руб. и 29 тыс. тенге, а затем скрылись.

"В воскресенье, 13 августа, сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов СОБРа в Щербинке и на ул. Нежинская задержали двоих подозреваемых: 57-летнего уроженца Азербайджана и 28-летнего уроженца Армении, разыскиваемого полицией республики за незаконный оборот наркотиков", - сказал источник.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело о разбое, полиция устанавливает соучастников нападения.

Фото: youtube.com.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...