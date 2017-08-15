Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Караганде на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

15 августа 2017, 09:23

Объятое пламенем транспортное средство попало на объективы видеокамер очевидцев.

Накануне маршрутка с людьми, следующая по городскому регулярному маршруту № 014, загорелась на полном ходу. Инцидент произошел в вечернее время в микрорайоне «Восток-5» в Майкудуке.

На кадрах ролика, присланного в редакцию информационного портала eKaraganda.kz, запечатлено горение кузова автобуса с высоко поднимающимися над землей черными клубами дыма. Стоящее на обочине транспортное средство на безопасной дистанции объезжают другие водители.

По предварительной версии, водитель вез незначительное количество людей в автобусе марки «ПАЗ» российского производства, когда произошло возгорание проводки.

Он съехал на обочину и высадил людей, после чего сам покинул транспортное средство и вызвал на место пожарных.

Как прокомментировал заведующий сектором пассажирского транспорта городского акимата Искандер Кабидулла, данный автобус обслуживается ТОО «Манас».

В настоящее время автопредприятие разбирается в обстоятельствах случившегося. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Отсутствие жертв и пострадавших подтвердили и в ДЧС Карагандинской области.

В тушении пожара было задействовано 3 единицы техники и 13 человек личного состава. Пожар был потушен в 20:45.


Ксения Безкоровайная

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...