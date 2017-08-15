В Караганде на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
15 августа 2017, 09:23
Объятое пламенем транспортное средство попало на объективы видеокамер очевидцев.
Накануне маршрутка с людьми, следующая по городскому регулярному маршруту № 014, загорелась на полном ходу. Инцидент произошел в вечернее время в микрорайоне «Восток-5» в Майкудуке.
На кадрах ролика, присланного в редакцию информационного портала eKaraganda.kz, запечатлено горение кузова автобуса с высоко поднимающимися над землей черными клубами дыма. Стоящее на обочине транспортное средство на безопасной дистанции объезжают другие водители.
По предварительной версии, водитель вез незначительное количество людей в автобусе марки «ПАЗ» российского производства, когда произошло возгорание проводки.
Он съехал на обочину и высадил людей, после чего сам покинул транспортное средство и вызвал на место пожарных.
Как прокомментировал заведующий сектором пассажирского транспорта городского акимата Искандер Кабидулла, данный автобус обслуживается ТОО «Манас».
В настоящее время автопредприятие разбирается в обстоятельствах случившегося. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Отсутствие жертв и пострадавших подтвердили и в ДЧС Карагандинской области.
В тушении пожара было задействовано 3 единицы техники и 13 человек личного состава. Пожар был потушен в 20:45.
Ксения Безкоровайная
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