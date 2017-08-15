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Билл Гейтс сделал крупнейшее пожертвование с 2000 года

15 августа 2017, 09:30

В общей сложности супруги Гейтс с 1994 года пожертвовали порядка 35 миллиардов долларов.

Американский миллиардер, экс-глава компании Microsoft Билл сделал самое крупное с 2000 года пожертвование. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные федеральной комиссии по ценным бумагам, передает РИА Новости.

Размер пожертвования составил 4,6 миллиарда долларов.

Пожертвование было сделано еще 6 июня. Кто получил столь щедрый дар, не уточняется.

Основные пожертвования, по данным агентства, миллиардер делает в адрес благотворительного фонда, созданного совместно с супругой Мелиндой.

В общей сложности супруги Гейтс с 1994 года пожертвовали порядка 35 миллиардов долларов.

Дмитрий Злодорев.

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев.

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