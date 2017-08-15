Билл Гейтс сделал крупнейшее пожертвование с 2000 года
15 августа 2017, 09:30
В общей сложности супруги Гейтс с 1994 года пожертвовали порядка 35 миллиардов долларов.
Американский миллиардер, экс-глава компании Microsoft Билл сделал самое крупное с 2000 года пожертвование. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные федеральной комиссии по ценным бумагам, передает РИА Новости.
Размер пожертвования составил 4,6 миллиарда долларов.
Пожертвование было сделано еще 6 июня. Кто получил столь щедрый дар, не уточняется.
Основные пожертвования, по данным агентства, миллиардер делает в адрес благотворительного фонда, созданного совместно с супругой Мелиндой.
В общей сложности супруги Гейтс с 1994 года пожертвовали порядка 35 миллиардов долларов.
Дмитрий Злодорев.
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873070-21c5a750a5ce4a7c285a7fc85e4988f9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...