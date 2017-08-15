Назначен новый руководитель управления энергетики и ЖКХ Алматинской области

Распоряжением акима Алматинской области руководителем областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства назначен Асет Канагатов. Об этом передает МИА «Казинформ».

Канагатов Асет Серикович родился в 1977 году. Окончил Казахскую государственную академию управления, по специальности - экономист. Трудовую деятельность начал экономистом-бухгалтером ТОО «Автотехобслуживание» в городе Уштобе.

В разные годы работал экономистом-бухгалтером АО «ТРЭК», ведущим специалистом Алматинского областного управления финансов, начальником отдела экономики и финансов Коксуского района, города Текели, заместителем акима города Текели.

С января 2013 года - заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области.