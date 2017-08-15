Трое россиян избили насмерть итальянца на дискотеке

У задержанных есть российские паспорта, они, предположительно, выходцы из Чечни, имеют право на убежище во Франции и живут там.

Драка произошла в субботу около трех часов ночи на дискотеке курорта Льорет-де-Мар. Три человека забили до смерти гражданина Италии. Он позже скончался в больнице. На видео видно, как один из нападающих наносит удар ногой по голове итальянца, передает РИА Новости.





Видео, на котором видно, как, предположительно, выходцы из Чечни забивают до смерти гражданина Италии, опубликовано в испанском интернет-издании Periodico.





В правоохранительных органах Каталонии Mossos d'Esquadra заявили, что это видео было снято частным лицом и правоохранительное органы не имеют его в своем распоряжении. Там также уточнили, что в настоящее время судья города Бланес принимает решение о мере пресечения в отношении задержанных.





Издание Periodico приводит имя погибшего – Николо Чатти (Niccolò Ciatti), родом из Скандиччи (регион Тоскана, провинция Флоренция).





Ранее в понедельник в правоохранительных органах Каталонии заявили, что у задержанных есть российские паспорта, они, предположительно, выходцы из Чечни, имеют право на убежище во Франции и живут там. "У них есть российские паспорта. Они чеченского происхождения, российские граждане с правом на убежище во Франции. Они нам показали российские документы", — заявила собеседница агентства, добавив, что их точное место жительства во Франции неизвестно.





В то же время генконсульство в Барселоне и посольство РФ в Мадриде заявили, что "принадлежность их к российскому гражданству пока не подтверждается".







