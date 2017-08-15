Трое россиян избили насмерть итальянца на дискотеке
15 августа 2017, 09:59
У задержанных есть российские паспорта, они, предположительно, выходцы из Чечни, имеют право на убежище во Франции и живут там.
Драка произошла в субботу около трех часов ночи на дискотеке курорта Льорет-де-Мар. Три человека забили до смерти гражданина Италии. Он позже скончался в больнице. На видео видно, как один из нападающих наносит удар ногой по голове итальянца, передает РИА Новости.
Видео, на котором видно, как, предположительно, выходцы из Чечни забивают до смерти гражданина Италии, опубликовано в испанском интернет-издании Periodico.
В правоохранительных органах Каталонии Mossos d'Esquadra заявили, что это видео было снято частным лицом и правоохранительное органы не имеют его в своем распоряжении. Там также уточнили, что в настоящее время судья города Бланес принимает решение о мере пресечения в отношении задержанных.
Издание Periodico приводит имя погибшего – Николо Чатти (Niccolò Ciatti), родом из Скандиччи (регион Тоскана, провинция Флоренция).
Ранее в понедельник в правоохранительных органах Каталонии заявили, что у задержанных есть российские паспорта, они, предположительно, выходцы из Чечни, имеют право на убежище во Франции и живут там. "У них есть российские паспорта. Они чеченского происхождения, российские граждане с правом на убежище во Франции. Они нам показали российские документы", — заявила собеседница агентства, добавив, что их точное место жительства во Франции неизвестно.
В то же время генконсульство в Барселоне и посольство РФ в Мадриде заявили, что "принадлежность их к российскому гражданству пока не подтверждается".
Фото: AFP 2017 / Javier Soriano.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873077-66552a54720710bcb075636ef10be066
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...