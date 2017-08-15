Медиативное соглашение в условиях кризиса

Судебная реформа, проведенная в Казахстане, приблизила нашу систему правосудия к запросам и интересам граждан, существенно повысила качество судебных разбирательств. Действующее законодательство Республики Казахстан предусматривает альтернативные судебному порядку способы разрешения споров, в настоящее время в стране приняты и действуют Законы «О третейских судах» и «О медиации», действующий ГПК

В условиях проведения реформы процессуального законодательства институт медиативного соглашения набирает свою актуальность способствуя быстрому разрешению дел, когда на основе взаимных уступок стороны спора могут прийти к наиболее приемлемому решению, которое будет отвечать интересам обоих сторон.

Особую актуальность судебная медиация приобретает в условиях кризиса. Если судятся, к примеру, кредитор и должник, каждый получает свои преимущества. Кредитор имеет возможность в случае нарушения условий должником медиативного соглашения в упрощенном порядке взыскать задолженность. Должник в свою очередь, освобожден от государственной пошлины, а также получает возможность выработать более гибкие способы погашения задолженности.

Тем самым, заключение медиативного соглашения и утверждение его судом несет в себе последствия как материального и процессуального характера.

Среди преимуществ заключения медиативного соглашения важно отметить также возможность сохранения партнерских отношений. Довольно часто участниками судебных дел являются некогда близкие друг другу люди - родственники, бывшие супруги, соседи, друзья, партнеры по бизнесу.

Медиативное соглашение может быть достигнуто практически во всех делах искового производства. Хотя гражданский процессуальный закон не раскрывает, какие категории дел могут быть завершены заключением медиативного соглашения, но предполагается, что это дела искового производства, поскольку только эти дела характеризуются наличием спора о материальном праве.

Что касается дел особого производства, то здесь практика однозначно исключает возможность заключения медиативного соглашения. Это обусловлено отсутствием в таких делах сторон (есть только заявитель и заинтересованное лицо), а также обусловлено характером заявленного требования, исключающего возможность заключения соглашения (требования о признании гражданина умершим, признании гражданина недееспособным и т.п.). Тем самым, медиативного соглашения могут быть заключены в спорах, возникающих из правоотношений, основанных на юридическом равенстве сторон.

Учитывая, что Законом о медиации регулируются отношения, связанные с применением процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых и семейных правоотношений (ч. 2 ст. 1 Закона о медиации), можно вывести следующую классификацию медиативных соглашений в зависимости от отраслевой принадлежности спорного правоотношения:

- медиативные соглашения, заключенные по спорам, возникающим из гражданских правоотношений;

- медиативные соглашения, заключенные по спорам, возникающим из трудовых правоотношений;

- медиативные соглашения, заключенные по спорам, возникающим из семейных правоотношений.

Первоочередной целью заключения медиативного соглашения является прекращение спора. В соответствии с подпунктом 6) части 1 статьи 277 ГПК суд прекращает производство по делу, если стороны заключили медиативное соглашение и оно утверждено судом. Выразив намерение заключить медиативное соглашение и достигнув в этом вопросе согласия, стороны тем самым не только разрешают свой спор в короткий срок, но и заканчивают его на приемлемых для себя условиях.

Требования закона - В соответствии со статьей 194 ГПК председательствующий разъясняет сторонам право разрешить спор путем примирительных процедур, в том числе соглашением об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации.

Участники спора по обоюдному согласию вправе обратиться за разрешением спора к профессиональному медиатору, либо медиатором может выступить судья, что предусмотрено действующим Гражданским процессуальным кодексом РК.

Следует отметить, что данный институт (судебная медиация) популяризовал данный вид урегулирования споров для сторон, хотя бы тем, что сократил расходы на услуги медиаторов.

Предусмотрено право сторон до удаления суда в совещательную комнату в судах первой, апелляционной, кассационной инстанций заявить ходатайство об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации. Ходатайство сторон об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации может быть заявлено в суде кассационной инстанции, если это не требует дополнительных процессуальных действий и приостановления рассмотрения дела.

Для проведения медиации в суде первой инстанции дело передается другому судье. По ходатайству сторон медиация может быть проведена судьей, в производстве которого находится дело.

Таким образом, расширено применение медиации, которая допускается на любой стадии процесса, включая подготовку дела к судебному разбирательству, непосредственно судебное разбирательство, а также на стадии исполнения судебного акта.

И это обстоятельство создает положительный эффект для сторон.

Медиативное соглашение, являясь гражданско правовой сделкой, должно быть заключено в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение медиативного соглашения.

Оно должно содержать согласованные сторонами условия с указанием срока и порядка его исполнения.

В медиативном соглашении могут содержаться условия об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств ответчиком с указанием сроков отсрочки или рассрочки, уступке права требования, полном или частичном прощении либо признании долга, распределении судебных расходов, условиях принудительного исполнения мирового соглашения и иные условия, не противоречащие закону.

Таким образом, закреплено положение применения правил гражданского законодательства об отступном, новации, прощении долга, и др.

Если соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации заключено на стадии исполнения судебного акта, оно представляется на утверждение в суд первой инстанции по месту исполнения судебного акта или в суд, принявший указанный судебный акт.

При проведении медиации, а также утверждении его судом судья (состав суда), в производстве которого находится дело, проверяет содержание соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации и выносит определение о его утверждении и прекращении производства по делу.

Стороны могут окончить спор путем заключения мирового, медиативного соглашения, а также соглашения об урегулирования спора в порядке партисипативной процедуры.

В сфере гражданских правоотношений подразумевается использовать подготовку дела к судебному разбирательству в качестве основной платформы для примирительных процедур и мирного разрешения дела

Соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, определение об утверждении этого соглашения должны соответствовать требованиям Закона Республики Казахстан «О медиации», а также требованиям ГПК.

При этом, соглашение должно не противоречить закону, не нарушать права и интересы других лиц.

Если стороны не достигли соглашения в порядке медиации или условия соглашения судом не утверждены, разбирательство дела проводится в общем порядке.

Об отказе в утверждении медиативного соглашения судом выносится определение.

Анализ судебных дел позволяет сделать вывод, что к медиации готовы в основном спорящие стороны по денежным обязательствам, имущественным спорам, семейно - брачным спорам.

Судья Алматинского районного суда

города Астана Асанова С С