Проект «Е-уголовное дело» запустят в Казахстане

В Генеральной прокуратуре состоялось межведомственное совещание, на котором с представителями Верховного суда, МВД, Министерства финансов, АДГСиПК обсудили вопросы внедрения Электронного уголовного дела и его пилотной апробации в ряде регионов. Об этом передает МИА «Казинформ».

Как отмечается, Комитетом по правовой статистике и специальных учетов Генеральной прокуратуры без дополнительных затрат из бюджета разработана программа «Е-уголовное дело». Программа охватывает все стадии уголовного процесса: от регистрации преступления, его расследования и до исполнения приговора.

«Цифровизация уголовного процесса позволит решить ряд чувствительных для населения вопросов, а также упростить процедуру сбора доказательств и составления процессуальных документов, снизить риски фальсификации материалов дела, а также материальные затраты и нагрузку на следственные и судебные органы», - сказал Генеральный прокурор РК Жакип Асанов.

С 15 августа первыми программу апробируют в Астане и Жамбылской области, с 10 сентября - в Атырауской и Восточно-Казахстанской, а с 20 сентября - в Западно и Южно- Казахстанской областях.

В пресс-службе Генпрокуратуры перечислили, что даст «Электронное уголовное дело». a) Не будет фальсификаций уголовного дела, они не будут теряться; б) Позволит избавиться от ненужной бумажной волокиты; в) С переходом на электронный формат дела будут расследоваться быстрее. В программе будет около 100 шаблонов процессуальных документов. Санкцию суда можно будет получить в электронном виде; г) Усилится аналитика. Каждое дело будет рассматриваться более тщательно и появится возможность формировать единую практику по стране; д) Потерпевший, обвиняемый, а также адвокат смогут в любое время в онлайн-режиме посмотреть, как расследуется дело; ж) Начнёт работать модуль электронных обращений. Если стороны будут жаловаться на действия следователя, то прокурор может сразу же проверить его действия онлайн. Программа имеет высокую степень защиты от несанкционированного доступа к материалам уголовного дела посторонних лиц, в том числе и администраторов системы. Доступ к материалам дела будет исключительно у следователя, который ведет дело, и прокурора, отметили в ведомстве.