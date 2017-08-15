Чемпиона России по гольфу арестовали за убийство своей матери

Щербинский районный суд Москвы арестовал чемпиона России по гольфу Артема Нестерова, обвиняемого в убийстве. Об этом Агентству городских новостей « Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.





«Суд арестовал обвиняемого А.Нестерова на два месяца - по 11 октября 2017 г.», - пояснила она.





Как сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, 37-летнего чемпиона России по гольфу А.Нестерова задержали по подозрению в убийстве матери в Новомосковском административном округе столицы в субботу, 12 августа.





«Полиция задержала гольфиста А.Нестерова по подозрению в убийстве своей матери в садовом некоммерческом товариществе «Десна» в пос. Ерино. Он полностью сознался в содеянном», - рассказал собеседник агентства.





Днем ранее в полицию обратилась 30-летняя сестра гольфиста А.Нестерова Лидия Нестерова. Она рассказала, что ей позвонила жена брата Елена Котова и заявила, что спортсмен убил свою мать на даче. После того, как заявительница не смогла дозвониться до брата, она обратилась на службу «112».





Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили на участке обезглавленное тело 56-летней Людмилы Нестеровой. По данным следствия, подозреваемый задушил женщину, а затем отрезал голову кухонным ножом.





Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).





А.Нестеров является двукратным чемпионом России по гольфу (2002 г. и 2008 г.). Он занимал должность тренера Московской школы гольфа.



