"Свадьба года" на Рублевке поразила роскошью

Алексей Шаповалов и Ксения Царицына отпраздновали бракосочетание на минувших выходных, в период с 12 по 13 августа.

Самарский бизнесмен Алексей Шаповалов сыграл свадьбу с моделью Ксенией Царицыной. Торжественная церемония прошла в Подмосковье в роскошном концертном зале Барвиха Luxury Village", пишет пишет Дни.ру





Алексей Шаповалов и Ксения Царицына отпраздновали бракосочетание на минувших выходных, в период с 12 по 13 августа. Примечательно, что бизнесмен и модель состояли в отношениях уже на протяжении нескольких лет. Более того, они даже вместе воспитывали двоих детей. Тем не менее, узаконить свои отношения они решили только сейчас.









Свадьба молодоженов оказалась роскошной, гости мероприятия опубликовали в социальных сетях множество фотографий, сделанных во время торжества.





"Это было невероятно! Спасибо всем нашим друзьям, что разделили с нами этот великолепный день. Спасибо нашей большой и любящей семье. И, конечно же, Спасибо моим любимым организаторам этой шедевральной свадьбы, Это было незабываемо (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. Ред.)", – написала в Instagram Ксения Царицына.





Стоит отметить, что организаторами свадьбы бизнесмена и модели стали телеведущий Андрей Разыграев и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава. За культурную программу отвечали певица Полина Гагарина и участники группировки "Ленинград" во главе с Сергеем Шнуровым. Отметим, что все они с радостью фотографировались с гостями торжества.





Ранее пара уже неоднократно попадала в поле зрения СМИ. В последний раз об Алексее Шаповалове журналисты написали после того, как он подарил своей избраннице кольцо с бриллиантом в 70 карат. Предполагается, что этот подарок был приурочен к их помолвке.





Напомним, Алексей Шаповалов и Ксения Царицына познакомились в 2011 году в Москве. Спустя месяц после начала отношений они начали жить вместе, а уже на следующий год модель вместе с предпринимателем отправилась в загородные дома в Ульяновске и Самаре. В конце 2012 года они переехали в ОАЭ, так как у мужчины в этой стране открыт строительный бизнес.





Константин Улюкаев.



