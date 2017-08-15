История с девочкой в Караганде, порезанной собственным отцом, становится более запутанной
15 августа 2017, 10:27
Мужчина признался, что нанес ножевые ранения ребенку и себе сам. Однако девочка рассказывает, что их избили пятеро мужчин.
По свидетельствам соседей, мужчина души не чаял в дочери. Сейчас он находится в следственном изоляторе и подозревается в покушении на убийство. По словам полицейских, он признался, что ранения дочери и себе он нанес сам, передает 31 канал.
Эта история не дает покоя ни обычным обывателям, ни журналистам. Люди хотят знать, кто на самом деле попытался убить ребенка.
Раны малышки повергли в шок даже врачей.
Съемочная группа телеканала отправилась на встречу с мамой девочки, которая сначала согласилась пообщаться, а потом передумала.
Однако, по словам соседей, девочка уже дома, швы ей сняли. И рассказывает 5-летний ребенок им совсем не то, что официально говорят в полиции.
Валентина Леонтьева, соседка:
– А кто тебе это сделал? Она говорит: «Дяденьки». «Дяденьки, – говорит. – И папу били».
– Не говорит, что папа?
– Нет. Я говорю: «Не папа? – Нет».
Тимур, сосед:
– Ну, ребенок врать не будет, правильно? Если бы папа сделал, она бы и сказала: «Папа сделал». А она сказала: «Дяди». Я говорю: «Сколько дядей?». Она показала: «Пять». «Один, – говорит, – сильно пьяный был».
Согласно официальной версии, именно отец девочки признался в том, что он нанес ножевые ранения себе и ребенку…
Полицейские пока ведут следствие, так что об официальных результатах говорить рано. Однако, согласно их версии, 39-летний мужчина поссорился с женой и выместил злость на ребенке. Это произошло, когда они пошли купаться на местный водоем. Осознав, что наделал, он попытался покончить с собой. Однако, по словам соседей, мужчина, сам истекая кровью, принес дочь на руках домой, откуда и вызвали скорую. Адвокат задержанного Тахир Фаттахов предполагает, что у мужчины шок, из-за которого он не может четко излагать свою позицию.
Но по сообщениями некоторых информационных лент, мужчина на самом деле – отчим девочки, и напал на нее из ревности к жене.
Соседи рассказали, что семья, в которой, помимо раненной малышки, есть еще дети, распалась несколько лет назад, причем в России. Мужчина просто привозит их к родственникам на лето в Караганды.
Надеемся, что загадочная история с раненной малышкой все же прояснится. Если на семью напали посторонние, то надо понимать, что агрессивные люди с ножами по-прежнему на свободе. Поэтому стоит проявлять осторожность.
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