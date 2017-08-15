История с девочкой в Караганде, порезанной собственным отцом, становится более запутанной

Мужчина признался, что нанес ножевые ранения ребенку и себе сам. Однако девочка рассказывает, что их избили пятеро мужчин.

По свидетельствам соседей, мужчина души не чаял в дочери. Сейчас он находится в следственном изоляторе и подозревается в покушении на убийство. По словам полицейских, он признался, что ранения дочери и себе он нанес сам, передает передает 31 канал





Эта история не дает покоя ни обычным обывателям, ни журналистам. Люди хотят знать, кто на самом деле попытался убить ребенка.





Раны малышки повергли в шок даже врачей.













Съемочная группа телеканала отправилась на встречу с мамой девочки, которая сначала согласилась пообщаться, а потом передумала.





Однако, по словам соседей, девочка уже дома, швы ей сняли. И рассказывает 5-летний ребенок им совсем не то, что официально говорят в полиции.





Валентина Леонтьева, соседка:





– А кто тебе это сделал? Она говорит: «Дяденьки». «Дяденьки, – говорит. – И папу били».

– Не говорит, что папа?

– Нет. Я говорю: «Не папа? – Нет».





Тимур, сосед:





– Ну, ребенок врать не будет, правильно? Если бы папа сделал, она бы и сказала: «Папа сделал». А она сказала: «Дяди». Я говорю: «Сколько дядей?». Она показала: «Пять». «Один, – говорит, – сильно пьяный был».





Согласно официальной версии, именно отец девочки признался в том, что он нанес ножевые ранения себе и ребенку…





Полицейские пока ведут следствие, так что об официальных результатах говорить рано. Однако, согласно их версии, 39-летний мужчина поссорился с женой и выместил злость на ребенке. Это произошло, когда они пошли купаться на местный водоем. Осознав, что наделал, он попытался покончить с собой. Однако, по словам соседей, мужчина, сам истекая кровью, принес дочь на руках домой, откуда и вызвали скорую. Адвокат задержанного Тахир Фаттахов предполагает, что у мужчины шок, из-за которого он не может четко излагать свою позицию.





Но по сообщениями некоторых информационных лент, мужчина на самом деле – отчим девочки, и напал на нее из ревности к жене.





Соседи рассказали, что семья, в которой, помимо раненной малышки, есть еще дети, распалась несколько лет назад, причем в России. Мужчина просто привозит их к родственникам на лето в Караганды.





Надеемся, что загадочная история с раненной малышкой все же прояснится. Если на семью напали посторонние, то надо понимать, что агрессивные люди с ножами по-прежнему на свободе. Поэтому стоит проявлять осторожность.