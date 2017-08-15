Прибыль/убыток страховых компаний за январь-июнь 2017 года

Прибыль страховщиков в этом году упала почти в 2 раза на фоне замедления сбора премий. За январь-июнь 2017 года участники рынка заработали всего 30 млрд тенге

Страховщики не смогли удержать высокую планку прибыльности прошлого года - за 1 полугодие текущего года страховым компаниям удалось заработать всего 29,9 млрд тенге чистой прибыли. Это почти в 2 раза меньше суммы чистого результата за январь-июнь 2016 года.

Таким образом, участники страхового рынка вернулись к показателям 2015 года.

Напомним, что в прошлом году казахстанские страховщики фиксировали самые высокие уровни прибыли за всю историю наблюдений (с 2006 года). За январь-июнь прошлого года они заработали 54,5 млрд тенге, что в 2 раза больше суммы годом ранее.

Сокращение прибыли страховщиков наблюдается на фоне замедления роста сбора страховых премий.

За январь-июнь текущего года совокупный объем страховых премий составил 219 млрд тенге, или на 8,4% больше объемов за 6 мес. 2016 года.

Напомним, что в прошлом году за 6 месяцев было собрано 202 млрд тенге премий, что на 33,4% превышало суммы, собранных годом ранее.

В этом году из 32 участников рынка 6 страховщиков показали убыток, остальные - прибыль.

Самым прибыльным страховщиком в Казахстане остается Евразия - за январь-июнь заработано 11,3 млрд тенге. Однако, за год сумма прибыли сократилась на 20,2%, или на 2,9 млрд тенге.

С большим отрывом от лидера рынка идет Kaspi Страхование, чей чистый результат за 6 месяцев этого года составил 3,1 млрд тенге. Прибыль страховщика также сократилась за год - на 35,8%, или на 1,7 млрд тенге.

Замыкает тройку лидеров Халык-Казахинстрах. В этом году компания заработала 1,6 млрд тенге прибыли, что на 27,3% больше уровня годом ранее.