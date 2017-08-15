Буддисты создадут свою криптовалюту

Основой экономики криптовалюты станут так называемые монеты кармы. Их будут получать за добрые дела, проповеди и медитацию.

Американские буддисты хотят запустить свою криптовалюту, которую можно будет получать за медитации и проповеди, сообщает сообщает РИА Новости





Идею валюты предложили участники сообщества Lotos Network. Валюта будет использовать технологию блокчейна. Основой для валюты станут биткоин и этериум.





"У нее (валюты — ред.) даже есть имя — "Дана". Это слово означает "щедрость". Сообщество Lotos считает, что это философская основа, которая может быть использована для создания экономики, независимой от материалистических капризов стандартных валют", — говорится в статье World Religion News.





Основой экономики криптовалюты станут так называемые монеты кармы. Их будут получать за добрые дела, проповеди и медитацию.





Создатели хотят с помощью криптовалюты воплотить основные принципы понятия "Буддийская экономика", введенного в 1955 году экономистом Эрнстом Шумахером. Согласно теории, такой тип экономики предлагает максимальное благополучие при минимальном потреблении.



