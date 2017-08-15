В Сети набирает популярность видео камнепада в Боомском ущелье

По дороге на Иссык-Куль туристы стали очевидцами необычного зрелища - камнепада в Боомском ущелье.

Подобные происшествия в связи с ливнями на этой "дороге жизни" происходят всё чаще, передает корреспондент медиа-портала передает корреспондент медиа-портала Caravan.kz





Самыми крупными из них за последнее время стали сход камней в августе 2015 года и сель в первый день июля 2016 года.







