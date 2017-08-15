В Сети набирает популярность видео камнепада в Боомском ущелье
15 августа 2017, 10:33
По дороге на Иссык-Куль туристы стали очевидцами необычного зрелища - камнепада в Боомском ущелье.
Подобные происшествия в связи с ливнями на этой "дороге жизни" происходят всё чаще, передает корреспондент медиа-портала Caravan.kz.
Самыми крупными из них за последнее время стали сход камней в августе 2015 года и сель в первый день июля 2016 года.
Фото: кадр из видео.
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