Количество сделок купли-продажи жилья в январе-июле 2017 года составило 131 340

В июле 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 19492 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 10,0% Количество сделок купли-продажи жилья за январь-июль 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 27,1%.

Сделки купли-продажи жилья в процентах, прирост +, снижение - Область Количество сделок купли- продажи за июль из них: июль 2017 г. к январь- июль 2017г. к январю- июлю 2016г. индивидуаль- ные дома квартиры в много- квартирных домах июню 2017г. июлю 2016г. Республика Казахстан 19 492 6 424 13 250 -10,0 26,1 27,1 Акмолинская 1 182 481 701 7,0 28,3 21,8 Актюбинская 972 246 726 -1,7 23,0 28,2 Алматинская 1 219 769 450 -14,2 5,9 12,4 Атырауская 375 158 217 -20,0 20,6 33,8 Западно-Казахстанская 667 284 383 -18,2 10,6 25,9 Жамбылская 758 386 372 -13,8 25,9 13,2 Карагандинская 2 157 434 1 723 -3,7 33,6 30,4 Костанайская 1 135 376 759 -1,2 15,6 32,8 Кызылординская 472 325 147 -20,8 13,5 29,2 Мангистауская 740 179 561 -0,3 66,3 46,8 Южно-Казахстанская 1 466 800 666 -6,6 8,8 10,7 Павлодарская 893 206 687 1,1 41,5 40,8 Северо-Казахстанская 712 434 278 -5,7 29,2 46,7 Восточно-Казахстанская 1 693 649 1 044 -10,0 34,4 33,8 г. Астана 2 518 134 2 384 -16,4 46,2 33,5 г. Алматы 2 533 381 2 152 -19,9 20,1 22,8

Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 04.08.2017г.