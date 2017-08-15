Количество сделок купли-продажи жилья в январе-июле 2017 года составило 131 340
В июле 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 19492 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 10,0% Количество сделок купли-продажи жилья за январь-июль 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 27,1%.
|
Сделки купли-продажи жилья
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
Область
|
Количество
сделок
купли-
продажи за
июль
|
из них:
|
июль 2017 г. к
|
январь-
июль
2017г.
к январю-
июлю
2016г.
|
индивидуаль-
ные дома
|
квартиры в
много-
квартирных
домах
|
июню
2017г.
|
июлю
2016г.
|
Республика Казахстан
|
19 492
|
6 424
|
13 250
|
-10,0
|
26,1
|
27,1
|
Акмолинская
|
1 182
|
481
|
701
|
7,0
|
28,3
|
21,8
|
Актюбинская
|
972
|
246
|
726
|
-1,7
|
23,0
|
28,2
|
Алматинская
|
1 219
|
769
|
450
|
-14,2
|
5,9
|
12,4
|
Атырауская
|
375
|
158
|
217
|
-20,0
|
20,6
|
33,8
|
Западно-Казахстанская
|
667
|
284
|
383
|
-18,2
|
10,6
|
25,9
|
Жамбылская
|
758
|
386
|
372
|
-13,8
|
25,9
|
13,2
|
Карагандинская
|
2 157
|
434
|
1 723
|
-3,7
|
33,6
|
30,4
|
Костанайская
|
1 135
|
376
|
759
|
-1,2
|
15,6
|
32,8
|
Кызылординская
|
472
|
325
|
147
|
-20,8
|
13,5
|
29,2
|
Мангистауская
|
740
|
179
|
561
|
-0,3
|
66,3
|
46,8
|
Южно-Казахстанская
|
1 466
|
800
|
666
|
-6,6
|
8,8
|
10,7
|
Павлодарская
|
893
|
206
|
687
|
1,1
|
41,5
|
40,8
|
Северо-Казахстанская
|
712
|
434
|
278
|
-5,7
|
29,2
|
46,7
|
Восточно-Казахстанская
|
1 693
|
649
|
1 044
|
-10,0
|
34,4
|
33,8
|
г. Астана
|
2 518
|
134
|
2 384
|
-16,4
|
46,2
|
33,5
|
г. Алматы
|
2 533
|
381
|
2 152
|
-19,9
|
20,1
|
22,8
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 04.08.2017г.
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