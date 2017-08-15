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Количество сделок купли-продажи жилья в январе-июле 2017 года составило 131 340

 

В июле 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 19492 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 10,0% Количество сделок купли-продажи жилья за январь-июль 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 27,1%.

 

Сделки купли-продажи жилья

в процентах, прирост +, снижение -

Область

Количество

сделок

купли-

продажи за

июль

из них:

июль 2017 г. к

январь-

июль

2017г.

к январю-

июлю

2016г.

индивидуаль-

ные дома

квартиры в

много-

квартирных

домах

июню

2017г.

июлю

2016г.

Республика Казахстан

19 492

6 424

13 250

-10,0

26,1

27,1

Акмолинская

1 182

481

701

7,0

28,3

21,8

Актюбинская

972

246

726

-1,7

23,0

28,2

Алматинская

1 219

769

450

-14,2

5,9

12,4

Атырауская

375

158

217

-20,0

20,6

33,8

Западно-Казахстанская

667

284

383

-18,2

10,6

25,9

Жамбылская

758

386

372

-13,8

25,9

13,2

Карагандинская

2 157

434

1 723

-3,7

33,6

30,4

Костанайская

1 135

376

759

-1,2

15,6

32,8

Кызылординская

472

325

147

-20,8

13,5

29,2

Мангистауская

740

179

561

-0,3

66,3

46,8

Южно-Казахстанская

1 466

800

666

-6,6

8,8

10,7

Павлодарская

893

206

687

1,1

41,5

40,8

Северо-Казахстанская

712

434

278

-5,7

29,2

46,7

Восточно-Казахстанская

1 693

649

1 044

-10,0

34,4

33,8

г. Астана

2 518

134

2 384

-16,4

46,2

33,5

г. Алматы

2 533

381

2 152

-19,9

20,1

22,8

 

Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 04.08.2017г.

 

15 августа 2017, 10:30
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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