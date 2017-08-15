Сборная Казахстана по ММА намерена завоевать золото чемпионата мира

Национальная сборная Казахстана ММА начинает подготовку к предстоящему чемпионату мира по ММА, который пройдет в ноябре в королевстве Бахрейн. По словам председателя Ассоциации ММА Казахстана Асылбека Дюсенова, перед сборной стоит большая задача – завоевать первое общекомандное место на чемпионате мира, сообщает Zakon.kz





На данный момент для подготовки спортсменов созданы все условия, определены даты и место проведения учебно-тренировочных сборов национальной сборной по ММА Казахстана. На этот раз было принято решение провести сборы вблизи южной столицы в спортивно-оздоровительном центре «Олимпийский». Спортивная база принимала национальные сборные команды разных стран по таким видам спорта как бокс, вольная и греко-римская борьба, дзюдо, таэквондо, тяжелая атлетика и др. Здесь созданы все необходимые условия для спортсменов, включая специальное усиленное питание. Именно там, по согласованию с тренерским штабом, решено провести несколько этапов тренировочного процесса казахстанских бойцов перед предстоящим чемпионатом мира по ММА.





Президент Федерации ММА Казахстана Анатолий Ким: «Мы давно думали найти в южной столице тренировочный лагерь для проведения учебно-тренировочных сборов национальной сборной Казахстана, так как Алматы в большинстве случаев больше подходит по климатическим условиям и логистике. И вот после моего очередного выезда на место, по согласованию с тренерским штабом выбор пал на спортивно-оздоровительный центр «Олимпийский». И вот теперь Федерация ММА Казахстана договорилась о сотрудничестве с Центром олимпийской подготовки, который будет создавать условия для смешанного боевого единоборства ММА и принимать сборную Казахстана на всех этапах учебно-тренировочных сборов»





Первый подготовительный этап УТС планируется начать с 25 сентября, а заключительный подводящий и поддерживающий этап сборов пройдет непосредственно перед вылетом на чемпионат мира. Все расходы по пребыванию приглашенных спортсменов из состава национальной сборной и кандидатов в нее, берет на себя Федерация ММА Казахстана. По итогам проведения сборов тренерским штабом по согласованию с руководством Федерации будет утвержден окончательный состав, который отправится покорять мировой пьедестал почета.



