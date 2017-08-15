Более 160 млрд тенге потратят в этом году на ремонт дорог в Казахстане

На 1 января 2017 года 44% автодорог республиканского значения находятся в хорошем состоянии, 41% - в удовлетворительном и 15% - в неудовлетворительном.





Как отмечается, развитие автодорожной инфраструктуры с учетом вышеприведенных ресурсов будет содействовать увеличению удельного веса дорог в хорошем состоянии, в 2017 году – до 48%, а к 2019 году – до 52% от общей протяженности дорог. Наибольшая концентрация дорог с хорошим состоянием наблюдается в Кызылординской области – 72%, наименьшая в Атырауской и Алматинской областях - 32 и 31,8%.





Что касается дорог областного и районного значения, в хорошем состоянии находится лишь 21%, 44% - в удовлетворительном и 35% - в неудовлетворительном.





Согласно плану в 2018 году их доля в хорошем и удовлетворительном состоянии составит 67%. Наилучший показатель отмечается в Мангистауской области – 56% дорог в хорошем состоянии, наихудший в ЗКО – 11%.











