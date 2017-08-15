Каспаров сыграл вничью с Карякиным в первой партии после возвращения в шахматы

Российские гроссмейстеры Гарри Каспаров и Сергей Карякин сыграли вничью в партии по быстрым шахматам в первом туре турнира в американском Сент- Луисе (штат Миссури, США). Об этом сообщает корреспондент « Ленты.ру ».





Для Каспарова эта партия стала первой после возвращения в шахматы. В следующей игре на турнире 54-летний спортсмен встретится с американцем Хикару Накамурой. Карякин сыграет с вьетнамцем Ле Куанг Льемом.





Турнир в Сент-Луисе — четвертый этап Гран-тура — коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. С 14 по 16 августа участники сыграют в один круг турнир по быстрым шахматам, соревнования по блицу пройдут в два круга 17-18 августа. Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов, из которых победитель получит 37,5 тысячи.





Каспаров, объявивший о возвращении в шахматы 6 июля, завершил карьеру в 2005 году. С тех пор он несколько раз принимал участие в товарищеских матчах и турнирах. Россиянин — 13-й чемпион мира по шахматам. Он удерживал титул сильнейшего шахматиста планеты с 1985 по 1993 год.





Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости



