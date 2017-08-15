Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Дмитрий Медведев посетил ЭКСПО

15 августа 2017, 10:39

В первую очередь глава правительства РФ осмотрел российский павильон.

Премьер-министру России Дмитрию Медведеву показали международную специализированную выставку ЭКСПО-2017 в Астане, сообщает Sputnik Казахстан.

В Астану Дмитрий Медведев прибыл для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоялось 14 августа с главами правительств Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

В первую очередь глава правительства РФ осмотрел российский павильон.

В павильоне России премьер-министр ознакомился с отечественными разработками в сфере энергетики. Генеральный директор "Уралкалия" Осипов Дмитрий представил мультимедийный тоннель "Портал Энергии", который демонстрирует трансформацию энергии земных глубин в Энергию будущего. Новейшие разработки в сфере атомной энергетики презентовал Новиков Сергей, заместитель генерального директора по экономическому анализу и планированию ГК "Росатом" и Кашка Мустафа, первый заместитель генерального директора и главный инженер ФГУП "Атомфлот".



Об уникальном российском проекте — гетероструктурном солнечном модуле с производительностью выше 22% — рассказал премьер министру Усачев Антон, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям группы компаний "Хевел".

Дмитрий Анатольевич познакомился с выставочной экспозицией Санкт-Петербурга. Город продемонстрировал свои инновационные разработки в рамках тематической недели в российском павильоне. Заместитель председателя Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, представил новые проекты, программы и разработки компаний.



Далее главы правительств осмотрели экспозиции Белоруссии, Армении, Кыргызстана и Казахстана на ЭКСПО-2017.

Президент России Владимир Путин присутствовал на торжественной церемонии открытия выставки 10 июня.

Все новости по теме читайте здесь.

Фото: © Sputnik / Екатерина Штукина



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...