Дмитрий Медведев посетил ЭКСПО
15 августа 2017, 10:39
В первую очередь глава правительства РФ осмотрел российский павильон.
Премьер-министру России Дмитрию Медведеву показали международную специализированную выставку ЭКСПО-2017 в Астане, сообщает Sputnik Казахстан.
В Астану Дмитрий Медведев прибыл для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоялось 14 августа с главами правительств Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
В первую очередь глава правительства РФ осмотрел российский павильон.
В павильоне России премьер-министр ознакомился с отечественными разработками в сфере энергетики. Генеральный директор "Уралкалия" Осипов Дмитрий представил мультимедийный тоннель "Портал Энергии", который демонстрирует трансформацию энергии земных глубин в Энергию будущего. Новейшие разработки в сфере атомной энергетики презентовал Новиков Сергей, заместитель генерального директора по экономическому анализу и планированию ГК "Росатом" и Кашка Мустафа, первый заместитель генерального директора и главный инженер ФГУП "Атомфлот".
Об уникальном российском проекте — гетероструктурном солнечном модуле с производительностью выше 22% — рассказал премьер министру Усачев Антон, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям группы компаний "Хевел".
Дмитрий Анатольевич познакомился с выставочной экспозицией Санкт-Петербурга. Город продемонстрировал свои инновационные разработки в рамках тематической недели в российском павильоне. Заместитель председателя Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, представил новые проекты, программы и разработки компаний.
Далее главы правительств осмотрели экспозиции Белоруссии, Армении, Кыргызстана и Казахстана на ЭКСПО-2017.
Президент России Владимир Путин присутствовал на торжественной церемонии открытия выставки 10 июня.
Все новости по теме читайте здесь.
Фото: © Sputnik / Екатерина Штукина
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873094-697528ca4280acd52f28b2d8d67b3cfc
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...