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Китай готов ответить на ограничительные действия США в торговле

15 августа 2017, 10:50

Дональд Трамп заявил, что распорядился изучить хищения американской интеллектуальной собственности со стороны Китая.

Китай не станет бездействовать и готов решительно ответить на возможное ужесточение правил в сфере двусторонних торговых отношений со стороны США, говорится в заявлении министерства коммерции КНР, сообщает РИА Новости.

"Китай надеется, что американские торговые представители будут уважать и придерживаться объективных фактов, а также действовать с осторожностью", — сообщили в ведомстве.

Минкоммерции отмечает, что "если США не примут во внимание факты, не будут уважать нормы многосторонней торговли и будут действовать в ущерб торговых отношений двух стран, Китай не будет молча наблюдать за этим со стороны и предпримет необходимые меры для обеспечения своих законных прав и интересов ".

Американский президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что распорядился изучить хищения американской интеллектуальной собственности со стороны Китая, пообещав, что Вашингтон ужесточит правила, нацеленные на обеспечение честной торговли. Также он сказал, что "это большой шаг, но это только начало".

Ранее сообщалось, что Трамп планирует использовать статью 301 торгового акта 1974 года. Она позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути экспортных товаров, что, как пишет издание Politico, может привезти к повышению тарифов на импорт.

Анна Раткогло.

Фото: AP Photo / Eugene Hoshiko.

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