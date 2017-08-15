380 тысяч первоклашек переступят порог школ в новом учебном году
15 августа 2017, 10:54
Текущий и капитальный ремонт школ будут завершены 25 августа.
На заседании Правительства РК рассмотрена готовность системы образования к началу нового учебного года, передает корреспондент Zakon.kz.
«В первые классы пойдут 380 тысяч детей. Это по сравнению с прошлым годом примерно на 10,5 тысяч детей больше», - сказал министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.
По его словам, в настоящее время построено свыше 20 новых школ.
«К 1 сентября мы планируем запустить 35 новых школ. Из 300 школ, где запланирован капитальный ремонт, завершена работа. Также в 410 школах проведен текущий ремонт. Все работы будут завершены до 25 августа. Так нам отчитались области», - пояснил глава ведомства.
Также он проинформировал, что план по приему студентов составляет 345 тысяч человек и соответствует уровню прошлого года.
Ксения Давыдова, Астана
Фото: Comode.kz
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