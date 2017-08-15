В Японии прошла траурная церемония памяти погибших во Второй мировой войне

15 августа 1945 года отец нынешнего императора зачитал по радио обращение к народу, в котором объявил о выходе Японии из войны.

Церемония памяти 3,1 миллиона погибших во время Второй мировой войны японцев прошла в Токио, в ней приняли участие император Акихито с супругой, премьер-министр Синдзо Абэ и члены кабинета министров. Мероприятие транслировалась в прямом эфире, сообщает сообщает РИА Новости





"Ужасы войны не должны повториться вновь. После войны наша страна отрицает войну и дорожит миром, прилагает усилия для мира и процветания во всем мире. Мы обращаемся к истории, и в любые времена будем обращаться к истории и придерживаться этого незыблемого курса", — сказал Абэ.





Вслед за ним выступил император Японии Акихито.





"Я вновь испытываю глубокую скорбь, когда думаю о тех, чьи бесценные жизни отняла прошлая война, и об их семьях. Сейчас, глубоко скорбя оглядываясь в прошлое, мы желаем, чтобы ужасы войны больше не повторились, и вместе со всем народом мы скорбим о павших и молимся о мире во всем мире и развитии нашей страны", — сказал монарх.





В этот день 15 августа 1945 года отец нынешнего императора зачитал по радио обращение к народу, в котором объявил о выходе Японии из войны. Для людей, которых годами приучали к мысли о победе японской армии, ведущей справедливую войну во имя императора и великой Японии, и необходимости и счастье отдать за это жизни, выступление стало началом резкой смены всех жизненных ориентиров и ценностей.





Воспоминания хранят самые разные эмоции людей, слушавших обращение. Взрослые плакали, многие не могли поверить, понимая, что это означает поражение Японии, другие не могли скрыть своей радости в надежде вновь увидеть мужей, отцов и сыновей. И в современной Японии этот день вызывает противоречивые чувства и мнения.





Ксения Нака.



