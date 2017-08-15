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В РК будет сформирован реестр IT-специальностей, включая кибербезопасность

15 августа 2017, 11:03

Сейчас данная работа ведется совместно с Национально палатой предпринимателей «Атамекен».

В системе высшего образования на данный момент идет работа по формированию реального реестра образовательных программ, сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, передает корреспондент Zakon.kz.

«По высшим учебным заведениям основной задачей на этот год является принятие закона, который позволит профессиональному сообществу, работодателям вместе с НПП «Атамекен» сформировать реальный реестр образовательных программ наших вузов с точки зрения их качества, современности и востребованности на рынке. Работа в этом отношении уже началась. Мы вам докладывали. Реестр IT-специальности, включая кибербезопасность совместно с НПП мы презентуем в ближайшее время. Это позволит убрать с рынка некачественные и устаревшие образовательные программы», - сказал он.

Также глава ведомства указал, что параллельно продолжится расширение академической самостоятельности вузов и укрепление наблюдательных советов, как формы усиления общественного контроля.

Ксения Давыдова, Астана
Фото: patel.al

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