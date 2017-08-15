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В Казахстане упростили процедуру получения гражданства для оралманов

 

Уже через год проживания в стране они могут получить документы. Раньше на это уходили годы. Репатрианты рассказали и о других проблемах - в основном это незнание языка, отсутствие работы и сложности с жильем, сообщает ТК «Алматы».

Какую помощь они могут получить в таких случаях им разъяснили сотрудники миграционных служб. Добавим, в прошлом году на историческую родину вернулись больше 33 тысяч этнических казахов.

«Мы проводим информационно-разъяснительную работу. Помимо того, что как им можно получить гражданство Республики Казахстан по «упрощенке», где в каких программах они могут участвовать, какие социальные поддержки могут со стороны государства оказываться. Единственное, конечно, мы объясняем, что если они желают получить какую-то материальную поддержку со стороны государства, то они должны быть участниками квоты иммиграции», - сообщила руководитель отдела миграции Управления госинспекции труда и миграции Кульсун Искакова.

 

15 августа 2017, 11:05
Источник, интернет-ресурс: Сайт ТК «Алматы»

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