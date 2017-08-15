Коррупционные риски при проведении государственного метрологического контроля

Все государства мира сталкиваются с таким злом, как «Коррупция». Более того, в современных условиях коррупция постепенно превращается из внутригосударственной проблемы в глобальную проблему. Сейчас все страны, включая самые передовые, пересматривают свои модели борьбы с коррупцией с учетом новых вызовов, принимают новые законы и нормы об ужесточении ответственности за коррупцию.

Коррупция - незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.

В целях профилактики рисков коррупции необходимо систематически проводить оценку эффективности систем внутреннего государственного контроля и антикоррупционной безопасности государственных инспекторов, проводящих государственный метрологический контроль.

Что такое коррупционный риск? - проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций. В таких случаях государственные инспектора должны понимать, что могут оказаться в неблагоприятных ситуациях при осуществлении государственного метрологического контроля на проверяемых объектах.

Существует такое понятие как «Коррупциогенный фактор»- это явление или совокупность явлений, порождающие коррупционные правонарушения, или способствующие их распространению.

Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане была разработана Памятка по антикоррупционному инструктажу государственных инспекторов по г. Астане при проведении государственного метрологического контроля.

Данная памятка включает в себя выписки из нормативных правовых актов, таких как: Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V «О государственной службе Республики Казахстан», Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 153 «Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан» (Правила служебной этики государственных служащих), Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V, Предпринимательский кодекс Республики Казахстан и целью ее является не допущение коррупции во всех сферах деятельности Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане, в частности при проведении государственного контроля.

Целью противодействия коррупции является устранение коррупции в обществе. Достижение цели противодействия коррупции реализуется посредством решения следующих задач:

- формирования в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции;

- выявления условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий;

- укрепления взаимодействия субъектов противодействия коррупции;

- развития международного сотрудничества по противодействию коррупции;

- выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений.

В целях недопущения совершения государственными инспекторами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности необходимо осуществлять на постоянной основе:

- организацию внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;

- использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи на местах;

- проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении должностных обязанностей.

Прозрачность в государственной службе и свобода информации являются важнейшими условиями для профилактики коррупции и обеспечения честного и эффективного распоряжения национальными ресурсами в интересах общества.

Все должны помнить, что совершившие какое-либо противоправное действие полностью лишаются всех привилегий.

Для желающих получить подробную информацию рекомендуем обратиться в Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане, по адресу: г. Астана, ул. Мәңгілік ел, 11. телефоны 750541, 750542, Еmail: gosnadzor_аstana@mail.ru.

Кабулова А.А. - Руководитель отдела