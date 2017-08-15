Методика переименована в недискриминационную методику расчета предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий.

Также установлено, что тариф (цена, ставка сбора) на потребляемую Субъектом m-ую регулируемую услугу (товар, работу) Субъектов (Tml), стоимость потребляемой Субъектом k-ой услуги (товара, работы) (Цkl) и затраты (Зl), принятые для расчета тарифного дохода на первый год периода тарифного контроля, определяются в соответствии с подпунктом 17) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях».

Внесены также изменения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 746 «Об утверждении Положения и регламента согласительной комиссии» (зарегистрированный в Реестре нормативных правовых актов за № 12593, опубликованный 12 января 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»), где поределено, что согласительная комиссия (далее - Комиссия) ведомства антимонопольного органа (далее - ведомство) создана в целях рассмотрения проектов заключений по результатам расследований нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции на предмет их полноты и качества приведенных в нем доказательств фактов нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции с приглашением на заседание лиц, участвующих в расследовании. В Регламенте согласительной комиссии, утвержденном указанным приказом, пункт 5 изложен в следующей редакции:

«5. Справка рабочего органа, копия обращения объекта расследования, проект заключения по итогам расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции доводятся до членов Комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до назначения даты заседания Комиссии.».

Внесены изменения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 15 марта 2016 года № 134 «Об утверждении Правил ценообразования на товары, работы, услуги, производимые и реализуемые субъектом государственной монополии» (зарегистрированный в Реестре нормативных правовых актов за № 13588, опубликованный 19 апреля 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет») в части того, что согласно подпункту 29) статьи 90-6 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан антимонопольный орган проводит экспертизу цены на товары, работы, услуги, производимые и реализуемые субъектом в соответствии с настоящими Правилами.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.