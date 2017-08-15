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27-летний мажор убил мать и сестру за то, что они перестали давать ему деньги

15 августа 2017, 11:30

Жителя Лондона из семьи миллионеров обвиняют в убийстве матери и сестры в их доме за 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Джошуа Коэн был арестован по подозрению в двойном убийстве в расположенном неподалёку от места трагедии парке, пишет Life со ссылкой на издание Daily Mail.

Его мать — 66-летняя Лили Коэн — и её 33-летняя дочь Ханна были найдены мёртвыми в их собственном доме вскоре после того, как туда был вызван наряд полиции.

Семья Коэнов очень известна в Лондоне. Ей принадлежит пекарня Beigel Bake, которая прославилась своими солёными рогаликами. Благодаря им Коэном удалось успешно развить успешный бизнес и разбогатеть. Незадолго до кровавого убийства Джошуа исключили из списка наследников и ограничили его в средствах. Следователи считают, что, возможно, это и стало поводом для расправы.

Его покойный отец Ашер был основателем пекарни, а трое его сыновей стали продолжать его дело. Согласно недавнему завещанию, двое старших сыновей стали директорами компании после смерти отца, а Джошуа исключили из семейного бизнеса.

Друзья семьи и поклонники выпечки Коэнов не могут поверить в случившееся. Убитая Лили отвечала за кондитерскую Coco Cakes, поэтому деятельность компании временно приостановлена. Свои соболезнования неравнодушные знакомые пишут на страничках в Facebook. На данный момент полицейские проводят расследование, а особняк Коэнов опечатан — там работают криминалисты.

Фото: imgur.

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