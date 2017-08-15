В скором времени в Талдыкоргане запустят первый мусороперерабатывающий завод

Строительство завода началось в прошлом году на полигоне твердо бытовых отходов, площадь которого составляет 3,5 гектаров, передаёт zakon.kz





Находится сооружение на трассе Талдыкорган-Уштобе. На данное время там уже готов мусоросортировочный комлекс для отбора отходов и цех для производства вторсырья. Сейчас активно доделывают биогазовый комплекс по переработке органических фракции твердо бытовых отходов, мощность которого составляет 18 тысяч тонн газа в год. Также в скором времени будет построена вермифабрика для производства биогумусса.





- Мы будем налаживать сортировку второсырья: пластика, металла, бумаги, полиэтилена и так далее. Оставшиеся органические отсевы после сортировки будут спрессовываться и отдельно располагаться на полигоне для дальнейшей переработки и утилизации. Также благодаря акимату региона мы обеспечены всей инфраструктурой.Переработка мусора всегда остается одной из важнейших проблем на сегодняшний день. Поэтому мы решили открыть такой завод. Нам нужно уделять побольше внимание экологии нашего государства. Ведь, что может быть лучше чистой страны. К тому же всем известно, что после переработки мусора мы получаем новые товары необходимые в быту. Кроме того, за счет открытия завода создадутся рабочие места для 170 человек,- говорит руководитель ТОО «ADAL DAMU CAPITAL» Ерлан Дуйсебаев.





Сейчас на заводе трудятся почти тридцать человек. Они делают все, чтобы в скором времени запустить в эксплуатацию предприятие.





Напомним, что общая стоимость проекта составляет – 1,4 миллиардов тенге. А мощность переработки производства составит около ста тысяч тонн готового сырья в год. Помимо этого, можно собирать биогаз на полигоне и использовать для генерирования электроэнергии.





-Оборудование европейского качества. Мы покупаем новые модели разработанные по новым технологиям,-отметил руководитель завода Ерлан Дуйсебаев.





Жители города, очень рады, что в городе будут использоваться «зеленая» переработка мусора. Потому как у людей увеличиваются количество твердо бытовых отходов, а это в свою очередь влияет на загрязнение областного центра.





Отметим, что действующий полигон передан в доверительное управление ТОО «ADAL DAMU CAPITAL» сроком на 10 лет.



